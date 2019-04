Kneipp-Verein Ochsenhausen e.V. : Vortrag zum Thema "Permakultur und Solidarische Selbstversorgung"

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in Kooperation mit der ReWiG Allgäu eGfolgenden Vortrag zum Thema "Permakultur und Solidarische Selbstversorgung"am 5.5. 2019in Zell (88430 Talstrasse 14 (Rot an der Rot)) von ca. 15 bis 17 Uhr im GemüseHaus.Als Anbaumethode haben wir uns nicht nur für bio, sondern fürPermakultur entschieden. Zudem haben wir hohe Ziele bezüglichder Art des Wirtschaftens und des Umgangs miteinander.Anmeldung:ReWiG Allgäu eGTel: 08268 908 165Wir weisen auch auf das kommende 10.tes Kräuterfest am Samstag, 25. Mai 2019das ab 2019 im Konventgarten des Klosters Ochsenhausen stattfindet, hinHomepage : https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com/