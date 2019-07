Kneipp-Verein Ochsenhausen e.V. : Aktiv für Umwelt und Biodiversität Kurs "Permakultur in Theorie und Praxis"

Die Prinzipien der Permakultur

Bodenaufwertung und -aktivierung

Anlegen von Schutzräumen für Bodenlebewesen

Anlegen von Terrassen und Hochbeeten mit natürlichen Materialien

Ihre Fragen aus der Praxis

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in Kooperation mit der ReWiG Allgäu eGden Kurs "Permakultur in Theorie und Praxis" an:Samstag 27. Juli 2019 von 10 bis 17 Uhr in der Permakultur-Gärtnerei im OrtsteilZell von Rot an der Rot, Talstr. 14In dem Kurs erleben Sie Permakultur in Theorie und vor allem in der Praxis hautnah.Die Themen des Kurses sind:Robert Briechle ist ein sehr erfahrener, langjähriger und zutiefstüberzeugter Permakultur-Fachmann und von Kindheit an Bio-Bauer.Unkostenbeitrag: 99 EUR incl. Mittagessen und Wasser/Tee.Anmeldung: ReWiG Allgäu eGliane.faust@rewig-allgaeu.de, Tel: 08268 908 165