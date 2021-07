Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in Kooperation mit der ReWiG Allgäu eG einen Waldbaden-Kurs an

Waldbaden Shinrin-YokuBereits ein 2-3 stündiger Waldaufenthalt, bei dem die Waldatmosphäre mit allen Sinnen aufgenommen wird, stiftet einen mehr als verblüffenden Nutzen. Der Adrenalinspiegel sinkt. Die Anzahl der natürlichen Killerzellen* des Immunsystems erhöhen sich und die Ausschüttung von Stresshormonen wird verringert.Der japanische Begriff „Shinrin Yoku“ bedeutet auf Deutsch so viel wie: ein Bad in der Atmosphäre des Waldes nehmen. Durch den Aufenthalt im Wald werden die positiven Einflüsse der Waldatmosphäre auf den menschlichen Organismus sowie auf seine geistige und seelische Gesundheit genutzt.Grundlegende Elemente beim Waldbaden sind das in Verbindung gehen mit der Natur außen, und damit auch mit meiner Inneren Natur, zudem Achtsamkeit üben sowie das Schärfen der Sinneswahrnehmung und das tiefe Durchatmen. Es kann sein, dass die Teilnehmer*innen dem Zwitschern der Vögel oder der Stille lauschen oder dass sie erforschen, ganz bewusst den Boden unter den Füssen zu spüren, berühren und auch selber dabei berührt werden. Teilnehmer*innen erleben sich nach dem Waldbaden oft besonders kraftvoll, entspannt oder inspiriert.Das Waldbaden wird seit 1982 in Japan erforscht. Shinrin-Yoku wird dort von offiziellen Stellen propagiert, ist als therapeutische Anwendung anerkannt und wird seit Jahren wissenschaftlich untersucht. 2012 wurde an japanischen Universitäten sogar ein eigener Forschungszweig für „Waldmedizin“ eingerichtet. Dies hat auch international Aufmerksamkeit erregt und weltweit begannen Wissenschaftler sich an diesen Forschungen zu beteiligen.Teilnahme auf Spendenbasis: übliche Beitrags-Range 20 - 35 €Rosa Maria Reuther: Naturtherapeutin nach Dr. Wernher SachonTreffen in Zell im G-Öko-Land am Eingang, Talstraße 14 in Rot a.d.R., Ortsteil Zell.Ab dort fahren Sie 3 km gemeinsam zum Wald.Wer die Permakultur-Gärtnerei besichtigen möchte, kommt bitte schon um 13 Uhr.*Anstieg und Aktivierung von KillerzellenKillerzellen sind ein Teil der unspezifischen Immunabwehr. Sie erkennen veränderte, zum Beispiel von Erregern, Bakterien oder Viren befallene Zellen oder Krebszellen und führen deren Tod herbei. Bereits ein Tag im Wald lässt die Anzahl der Killerzellen im Blut um ca. 40% ansteigen und steigert deren Aktivität um 50%. Der Effekt hält etwa 7 Tage an. Bei zwei Tagen kommt man bereits auf 50% und bei einem Aufenthalt von zwei bis drei Tagen bleibt eine erhöhte Anzahl und Aktivität von Killerzellen bis zu 30 Tagen nachweisbar.Aktuelle Forschungsergebnisse bestätigen, dass Waldspaziergänge ein wirkungsvolles Mittel sind, um gesund zu bleiben oder zu werden.Kurs: Waldbaden Shinrin-YokuSonntag, den 08. August von 14-17 Uhr, Teilnahmebeitrag 20-35 EURVorherige Anmeldung ist erforderlich!Besichtigung 13 bis 13:45 Uhr - bitte auch dafür anmelden!ReWiG Allgäu eG in Kooperation mit dem Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.Am Schafstadl 686874 ZaisertshofenTel. 08268 908 164www.rewig-allgaeu.de und www.g-öko-land.deAnsprechpartnerin/Anmeldung:Liane FaustE-Mail: liane.faust@rewig-allgaeu.de