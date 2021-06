Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in Kooperation mit der ReWiG Allgäu eG einen Sensen-Kurs an :Dengeln und Sensen wie die ProfisDas Mähen mit der Sense ist wieder „in“. Es ist geräuscharm, erhält die Artenvielfalt und stärkt die Rückenmuskulatur.Daher lädt die Solidarische Landwirtschaft Rot a. d. Rot auch dieses Jahr wieder zu dem äußerst beliebten Sens- und Dengelkurs mit Franz Xaver Schmid ein. Der Kurs findet am Freitag, den 09.07.2021 statt und ist dieses Mal zwei geteilt, nämlich ins Dengeln (Kurs 1) und ins Sensen/mähen (Kurs 2). Man kann sich daher entweder nur für den Dengelkurs (13-16h) oder nur für den Mähkurs (17-20h) oder für beides anmelden.Franz Xaver Schmid ist Sensenlehrer mit Ausbildung beim österreichischen Sensenverein und langjähriger Praktiker. Dieser Kurs richtet sich an alle, die mit dem Sensen & Dengeln beginnen wollen oder auch schon Erfahrung haben und ihre Kenntnisse vertiefen und erweitern möchten.Ein Hauptthema ist, wie und warum die Sense gedengelt wird sowie die optimale Anpassung des Sensenstiels an die Mäherin bzw. den Mäher. Zudem informiert Franz Xaver Schmid darüber, was bei der Wahl des Sensenblatts in Bezug auf das Mähgut zu beachten ist und vermittelt die korrekte Mähtechnik sowie rückenschonendes Arbeiten. Auch das richtige Wetzen des Sensenblatts wird demonstriert. Gewusst wie, wird das Sensen zu einer wahren Freude!Wo:Permakultur-Gärtnerei im Ortsteil Zell von Rot an der Rot, Talstraße 14Freitag, den 09. Juli von 13-16 Uhr, Teilnahmebeitrag 35 EURKurs: Sensen wie die ProfisFreitag, den 09. Juli von 17-20 Uhr, Teilnahmebeitrag 35 EURBei Buchung beider Kurse zusammen ermäßigt sich der Kursbeitrag auf 60 EUR.Eventuelle aktuelle Corona-Auflagen werden kommuniziert und sind einzuhalten.Veranstalter:ReWiG Allgäu eG in Kooperation mit dem Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.Am Schafstadl 6 | 86874 Zaisertshofen | Tel. 08268 908 164www.rewig-allgaeu.de und www.g-öko-land.deAnsprechpartnerin:Liane Faust | E-Mail: liane.faust@rewig-allgaeu.deAnsprechpartner im Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. VorsitzenderDiplom-Volkswirt​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 Ochsenhausen