Nina Dobrev: Nackt? Das sagt sie zu freizügigen Szenen nach Ian Somerhalder

Zeigt sich Nina Dobrev in ihren nächsten Filmen vielleicht nackt? Die Ex von Ian Somerhalder hat eine ganz klare Meinung zu solch pikanten Szenen.

Wie viel zeigt Nina Dobrev?

Angefangen hat es für Nina Dobrev bei “The Vampire Diaries”. In der Serie war sie gemeinsam mit ihrem ehemaligen Freund Ian Somerhalder zu sehen. Leider war nach Staffel 8 Schluss. Doch 2017 gab es auch schon gerüchte, dass es sogar eine neue Staffel von TVD geben könnte. Währenddessen dreht die Schwester von Alexander Dobrev jedoch weitere Filme und modelt auch für bekannte Marken wie Reebok. Aktuell ist sie in Flatliners zu sehen. In einem Interview verriet Dobrev, die ihre Haare abgeschnitten hat und einen Bob trägt, wie sie eigentlich zu Nacktszenen steht.In einem Interview zum Film “Flatliners” gesteht Nina Dobrev, dass sie Nacktszenen hätte drehen sollen, als sie noch jünger war (Quelle: viply.de ). Damit bestätigt sie indirekt, dass es so freizügige Auftritte von ihr in Zukunft wohl nicht zu sehen geben wird. Nachdem sie jahrelang mit Ian Somerhalder gearbeitet hat, hat die hübsche Brünette dem Serienleben den Rücken gekehrt. Mittlerweile ist sie eine gefragte Schauspielerin, die in vielen Filmen mitspielt und gibt dort ihr Talent zum Besten gibt. Nebenbei ist sie allerdings auch für ihren Style bekannt und hat Millionen Follower auf Snapchat, Instagram, Twitter und Co. Das liegt auch daran, dass sie sich stets extrem unkompliziert gibt und auch keine Scheu davor hat sich mal ungeschminkt im Internet zu zeigen.