Weihnachtsbaumverkauf Mecklenburg-Vorpommern 2017 Update

Bis Weihnachten 2017 sind es nur noch wenige Wochen. Eine frühzeitige Planung des Weihnachtsfest spart also viel Stress. Doch was währe ein Weihnachten ohne einen Weihnachtsbaum? Wir verraten Ihnen, wo die besten Anlaufstellen für den Weihnachtsbaumverkauf zu finden sind.

Um ein besonders schönes und grünes Exemplar zu ergattern, sollte man nicht bis Heiligabend warten. Denn das Gewerbe ist ziemlich hart, jeder möchte den Besten abgreifen! Oft ist der schönste Christbaum dann schon nach kurzer zeit weg. Damit ihnen sowas dieses Jahr nicht passiert erfahren sie in diesem Artikel alles wichtige zum Weihnachtsbaumverkauf in Mecklenburg-Vorpommern .Öffnungszeiten in Rostock am Ostsee ParkOstsee-Park-Straße 318069 LambrechtshagenMontag - Freitag: 10:00 – 20:00 UhrSamsta: 09:00 – 20:00 UhrSonntag: 10:00 – 16:00 UhrWerderaner TannenhofOstsee-Park-Straße 318069 LambrechtshagenMontag - Freitag: 10:00 - 20:00 UhrSamstag: 9:00 - 20:00 UhrSonntag: 10:00 - 16:00 UhrZu weiteren Informationen hier klicken Sieben Seen CenterGrabenstraße 119061 SchwerinMontag - Freitag: 10:00 – 20:00 UhrSamstag: 09:00 – 20:00 UhrSonntag: 10:00 – 16:00 UhrStralsund WeihnachtsbäumeVor dem Rathaus auf dem Alten MarktAm 13. und 14. Dezember von 11 bis 18 UhrNeubrandenburg am Bethanien CenterMirabellenstraße 2Montag - Freitag: 10:00 – 20:00 UhrSamstag: 09:00 – 20:00 UhrSonntag: 10:00 – 16:00 UhrElisenpark, GreifswaldAnklamer Landstraße 117491 GreifswaldMontag - Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr