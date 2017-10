Weihnachtsbaumverkauf Mecklenburg-Vorpommern 2017

Wo gibt es einen Weihnachtsbaumverkauf in Mecklenburg-Vorpommern? Die ersten Menschen stellen sich wieder Weihnachtsbäume in ihr Haus. Doch oft ist die Suche nicht ganz so einfach. Wo kann ich einen passenden Weihnachtsbaum kaufen?

Rostock:

Schwerin:

Stralsund:

Neubrandenburg:

Während es schon zahlreiche Infos über die Weihnachtsmärkte 2017 gibt, steht man momentan in Sachen Weihnachtsbaum im Dunklen. Schnell greift man dann zum Tablet und sucht nach den ersten Verkäufen in der Nähe. Damit Sie wissen, wo es Bäume zu kaufen gibt, hab ich im folgenden Artikel eine kleine Übersicht zum Weihnachtsbaumverkauf in den größten Städten Mecklenburg-Vorpommerns zusammengestellt.Rostock WeihnachtsbäumeOstsee-Park-Straße 318069 LambrechtshagenÖffnungszeiten in Rostock am Ostsee ParkMontag - Freitag: 10:00 – 20:00 UhrSamsta: 09:00 – 20:00 UhrSonntag: 10:00 – 16:00 UhrSchwerin WeihnachtsbäumeGrabenstraße 119061 SchwerinÖffnungszeiten in Schwerin am Sieben Seen CenterMontag - Freitag 10:00 – 20:00 UhrSamstag 09:00 – 20:00 UhrSonntag 10:00 – 16:00 UhrStralsund WeihnachtsbäumeVor dem Rathaus auf dem Alten MarktAm 13. und 14. Dezember von 11 bis 18 UhrNeubrandenburg WeihnachtsbäumeMirabellenstraße 217033 NeubrandenburgÖffnungszeiten in Neubrandenburg am Bethanien CenterMontag - Freitag 10:00 – 20:00 UhrSamstag 09:00 – 20:00 UhrSonntag 10:00 – 16:00 Uhr