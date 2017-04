Der Blonde Hans - Flair am Meer

Rostock : IGA Park |

3. FLAIR AM MEERvom 09. – 11. Juni 2017 im IGA Park RostockMaritim, stilvoll, besonders - das ist das Konzept der FLAIR AM MEER. Am zweiten Juni Wochenende gastiert die Messe bereits zum dritten Mal im wunderschönen Ambiente des IGA Parks Rostock. Erneut werden rund 20.000 interessierte Besucher erwartet, die auf über 36.000 m² an den liebevoll gestalteten Ständen der zahlreichen Aussteller stöbern und shoppen. Von stilvollen Gartenmöbeln über hochwertige Mode, selbstgefertigtes Kunsthandwerk bis hin zu blühenden Pflanzen und viele weitere exklusive Produkte - das Angebot ist groß!Auf drei Bühnen sorgen zahlreiche Künstler täglich für Unterhaltung. Von Live-Musik wie Gitarrenklänge, kubanische Rhythmen oder Saxophonetöne – die Besucher erleben eine große Vielfalt. Auf exklusiven Modenschauen können die neusten Trends für den Sommer entdeckt werden. Für Kinderunterhaltung ist ebenfalls gesorgt.Die 3. FLAIR AM MEER findet vom 9. - 11. Juni 2017 im wunderschönen IGA Park Rostock statt.