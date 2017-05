Schwimmbad-Party, Spaß und Action mit PUSTEFIX

Rosenheim : Freibad Rosenheim |

Am 10. Juni 2017 ist es soweit! Seifenblasen-Spaß, coole Action in den Schwimmbecken und ein lustig-spannendes Mitmachprogramm – das beliebte Zephyrus-Discoteam sorgt im Freibad in Rosenheim für einen ganz besonderen Nachmittag



Im Wasser laden aufblasbare Elemente in vielen Farben und Formen immer wieder zum Toben ein. An Land bringen die erfahrenen Animateure und der Seifenblasen-Klassiker PUSTEFIX Spiel, Spaß und beste Laune für die ganze Familie mit. Die kleinen und großen Gäste können an der PUSTEFIX-Spielestation die Faszination der bunten Seifenblasen und die PUSTEFIX-Welt mit ihren vielseitigen Spiele-Highlights erleben. Selbstverständlich ist neben den abwechslungsreichen PUSTEFIX-Spielen vom Klassiker-Röhrchen bis zum Super Blasen Set auch das neue PUSTEFIX-Set, die PUSTEFIX Bubble Friends mit lustigen Tiermotiven und Verschüttnix-Mechanik dabei. Natürlich gibt’s auch etwas für die Ohren: Ein DJ legt den passenden Sound mit Chart- und Sommer-Hits auf und nimmt auch gerne Wünsche an. Viel Spaß.



Genauere Infos zur großen SOMMER-Pool-Party-Tour finden Sie online unter www.facebook.com/Zephyrus.Discoteam