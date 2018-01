Ronnenberg : Weetzen |

Die Tanzsparte des SV Weetzen veranstaltet an 4 Abenden im Februar einen Tanzkursus "Wiener Walzer". An diesem Kursus können auch Paare, die nicht im Sportverein sind, teilnehmen. Beginn der ersten Übungsstunde unter fachkundiger Leitung eines Tanzlehrers ist am Donnerstag, 01.02.2018 um 19:20 Uhr im ehemaligen Gasthaus Lüerßen, Hauptstraße 21 in 30952 Ronnenberg, OT Weetzen. Die weiteren Termine sind jeweils am Donnerstag (08.02.; 15.02. und 22.02.2018). Für alle 4 Übungsabende, die jeweils eine Stunde dauern, fallen Kosten von € 40,- je Paar an. Besondere Kleidung ist nicht erforderlich. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bei Gerd-Volker Weiden (Spartenleiter) unter 05109 2944 oder 0163 92 74 47 9 oder per Mail gv.weiden@gmx.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Gerd-Volker Weiden