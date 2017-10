Discofox-Tanzkurs

Ronnenberg : Weetzen |

Die Tanzsparte vom Sportverein Weetzen veranstaltet nach den Herbstferien einen Discofox-Tanzkursus im ehemaligen Gasthaus Lüerßen, Hauptstraße 21 in 30952 Ronnenberg OT Weetzen. Der erste Übungsabend findet unter Leitung eines Tanzlehrers am 19.10.2017 um 19:20 Uhr bis 20:20 Uhr statt. An diesem Abend werden die Grundschritte eingeübt. An den weiteren Übungsabenden 26.10.; 02.; 09. und 16.11.2017, jeweils donnerstags zur selben Zeit am selben Ort, werden kleinere Formationen vermittelt, die ein sicheres Tanzen in großer Runde ermöglichen. Wichtig für die Teilnahme sind 1. eine Tanzpartnerin bzw. ein Tanzpartner und 2. etwas Taktgefühl, der Rest wird an den Übungsabenden vermittelt. Wer am ersten Abend noch € 50,- je Paar für den gesamten Kurs mitbringt, ist herzlich willkommen. Eine Mitgliedschaft im Sportverein ist nicht erforderlich. Sind noch Fragen offen? Unter 05109 2944 oder 0163 92 74 47 9, gern auch per Mail gv.weiden@gmx.de werden Fragen beantwortet. So, und nun runter vom Sofa und rauf auf die Tanzfläche in normaler Bekleidung. Wir freuen uns auf euch!

Gerd-Volker Weiden

Spartenleiter Tanzen