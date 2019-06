1. Strawberry-Cup des SV Ihme-Roloven

Am Turnier haben 5 Teams teilgenommen, neben den Veranstaltern, der Ü50 und Ü40 des SV Ihme-Roloven durften wir die Gäste vom SV Holsterhausen 1924 e.V. aus dem Ruhrgebiet begrüssen. Das Feld komplettiert haben die SV Ihme-Roloven Allstars um Dennis Böker und die Ü-40 von Borussia Empelde.Den Zuschauern wurden interessante und spannende Spiele im Modus jeder gegen jeden geboten. Am Ende setzte sich unsere Ü-40 mit 4 Siegen durch. Den 2. Platz belegten die ehemaligen Spieler vom Allstar-Team vor den weit angereisten Gästen aus Holsterhausen. Platz 4 belegte das Team von Borussia Empelde vor unserer Ü-50. In der Turnierpause gab es ein Einlagespiel der jüngeren D-Jugend von Borussia Empelde gegen das Team der JSG Ronnenberg/Ihme-Roloven.Alle Beteiligten bedankten sich für die gelungene Veranstaltung und ließen den tollen Tag bei der musikalischen Unterhaltung durch DJ Futzi gemütlich ausklingen.Wir bedanken beim Sponsor, den Unterstützern und insbesondere den Helfern für den tollen Tag und sind uns sicher, dass dies nicht der letzte Strawberry-Cup war.