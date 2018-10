Herbstfest des Sozialverbands Ronnenberg

Es war vorgesehen, nach dem Kaffee zu dem auch Kuchen gereicht wurde, einen Vortrag zum Thema „Nutzung und Umgang mit Rollatoren“ zu halten. Als Referent konnte das Mitglied des Seniorenbeirats Ronnenberg, Wilfried Breipohl, gewonnen werden.Herr Breipohl beschrieb in seinem Vortrag die verschiedenen Varianten von Rollatoren und deren Vor- und Nachteile. In praktischen Übungen wurde ausführlich über die richtigen Einstellungen von Handgriffen und Bremshebeln informiert. Auch die Bewältigung von Stufen mit einem Rollator wurde vorgeführt.Im Anschluss an die Demonstration wurden Fragen aus dem Publikum ausführlich beantwortet und mitgebrachte Rollatoren auf die persönlichen Maße der Benutzer eingestellt.Im Anschluss daran wurde von Familie Walde und ihren Helfern eine Mahlzeit aus gebackenen Kartoffelecken und verschiedenen Dips serviert. Nach dem Essen wurde die Veranstaltung beendet.• Wegen des großen Andrangs werden in diesem Jahr für diezwei Termine angeboten:Details zu dieser Fahrt werden bei Anmeldung mitgeteilt. Anmeldung bei Helga Berger Tel. 05109-9927 erforderlich.Beginn 15.00 UhrAnmeldung bei: Herta Meyer, Tel. 05109-7457 oder Helga Berger, Tel. 05109-9927Veranstaltungsort: Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzer Kirchweg