Die nächsten Aktionen:

Am Mittwoch 27. Februar 2019 veranstaltete der Sozialverband Ronnenberg (SoVD) ein Fest, zu dem die erste Vorsitzende des SoVD, Herta Meier, ca. 40 Mitglieder in der Sportgaststätte des Sportvereins in Weetzen begrüßen konnte. Bei strahlendem Sonnenschein und fast sommerlichen Temperaturn und bei Glühwein und Schmalzbrot wurde den SoVD-Mitgliedern in einem Vortrag die Aufgaben und Hilfsangebote des "Weissen Rings" ausführlich durch Herrn Henze vorgestellt.Henze leitet die Außenstelle des Weissen Ring e.V., der es sich zur Aufgabe gemacht hat Opfer von Verbrechen beizustehen. Dazu wird ein kostenfreies Opfer-Telefon unter der Nummer 116006 bundesweit angeboten. Dort stehen professionell geschulte ehrenamtliche Berater jeden Tag von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Je nachdem, welche weitere Hilfe erforderlich ist, stehen Mitarbeiter der Außenstelle tatkräftig zur Seite z.B. bei der Begleitung zu Terminen bei Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht.Herr Henze erläuterte an Fallbeispielen wie der „Weisse Ring“ den Opfern hilft.Im Anschluss beantwortete Herr Henze Fragen der Mitglieder.Jahreshauptversammlung Beginn 16.00 UhrVeranstaltungsort: Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzer KirchwegAnmeldungen erforderlich bei: Herta Meyer Tel. 7457 oder Helga Berger Tel 9927Urlaubsfahrt nach Ilmenau/Thüringen7-Tage Busfahrt mit AusflügenAnmeldungen erforderlich bei: Helga Berger, Tel. 9927