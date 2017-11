Herbstfest des Sozialverband Ronnenberg

„Aufgaben des in Ronnenberg neu gewählten Seniorenbeirats“

Zunächst berichtete Jürgen Kruse über die Vergangenheit, denn es gab schon von 1986 bis 1991 einen Seniorenbeirat in Ronnenberg, der aber mangels Beteiligung eingeschlafen ist.Aufgrund eines Ratsbeschlusses in 2015 wurde von der Stadtverwaltung die Installierung eines Seniorenbeirats vorbereitet und vom 17. Februar 2017 bis 17. März 2017 per Briefwahl gewählt. Der Seniorenbeirat besteht aus 11 Seniorinnen und Senioren, die Empelderin Doris Eickemeyer ist die Vorsitzende dieses Gremiums, Jürgen Kruse und Otmar Haas sind die Stellvertreter.Die Aufgaben und Ziele des Seniorenbeirats sind auf vier Arbeitsgruppen verteilt:1. Sport, Gesundheit, Pflege2. Verkehr, Mobilität3. Stadtentwicklung, Wohnen, Umwelt4. Kultur, BildungDie Mitglieder des Seniorenbeirats sind Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger und für alle in der Seniorenarbeit tätigen Verbände und Organisationen, wie zum Beispiel dem SoVD. Sie beraten und unterstützen in allen seniorenrelevanten Fragen und Angelegenheiten und arbeiten vertrauensvoll mit der Verwaltung und dem Rat der Stadt Ronnenberg zusammen.Zum Ende des Vortrags informierte Jürgen Kruse dass für Anregungen und Wünsche an zentralen Stellen in Empelde und Ronnenberg Kummerkästen installiert werden.Nach dem Vortrag wurde allen Anwesenden eine leckere Gulaschsuppe serviert.Die nächsten Aktionen:Am Donnerstag den 30. November 2017 veranstaltet der SoVD Ronnenberg eine Gänsebratenfahrt. Anmeldung bei Helga Berger Tel. 05109-9927 ist erforderlich.Am Samstag den 09. Dezember 2017 feiert der SoVD Ronnenberg sine Weihnachtsfeier im Gemeinschaftshaus in Ronnenberg. Beginn ist um 15 Uhr. Anmeldungen sind unbedingt erforderlich bei Herta Meyer Tel 05109-7457 oder Helga Berger Tel. 05109-9927.