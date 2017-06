Spargelfahrt des SoVD Ronnenberg

Mit dem Bus ging es zum Spargelhof in der Nähe von Diepholz. Dort wurden die Busfahrer schon zu einer Betriebsbesichtigung erwartet. Von dem kompetenten Führer wurde ihnen alles Wissenswerte über Spargelanbau, -ernte und Weiterverarbeitung erzählt und gezeigt.Danach ging es zum Mittagessen in das auf dem Hof befindliche Restaurant „Spargeldiele“. Hier wurde den Gästen ein traditionelles Spargel-Gericht mit weißem und grünem Spargel, neuen Kartoffeln, Schnitzel und Schinken serviert.Nach dem Dessert ging es mit der Moorbahn ins Uchter Moor.Dort wurde den Gästen vieles über die Entstehung von Mooren und die Arbeit der Torfstecher erzählt und gezeigt.Zum Schluss wurden die Teilnehmer des Ausflugs noch mit Kaffee und Kuchen verwöhnt, bevor es mit dem Bus wieder zurück nach Ronnenberg ging.Am 14. Juni 2017 veranstaltet der SoVD Ronnenberg einen Spielenachmittag auf dem Sportplatz in Weetzen. Beginn ist 15 Uhr. Teilnehmer müssen sich bei Herta Meyer Tel. 05109-7457 anmelden.Am 21. Juni 2017 trifft sich die Männergruppe um 14 Uhr bei Hans Mentner zu einer Radtour zum Wiesendachhaus in Laatzen.Am 28. Juni 2017 trifft sich um 14 Uhr an der Sparkasse in Ronnenberg die Rad- und Wandergruppe zu einer Radtour. Das Ziel wird noch bekannt gegeben.