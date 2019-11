Ronnenberg : Aula der Marie-Curie-Schule |

Am 07.02. kommt Wolf Maahn mit seiner Band im Rahmen der Break out of Babylon Tour in die Aula der Marie Curie Schule Empelde. Der Förderverein freut sich, daß er das vierte Konzert von Wolf präsentieren darf.

Karten bekommt man auf mcsticket.de oder bei eventim.