Veranstaltungen des Sozialverband Ronnenberg im zweiten Halbjahr 2019

Der Sozialverband Ronnenberg (SoVD) lädt im zweiten Halbjahr zu folgenden Veranstaltungen ein:



Mittwoch 10. Juli 2019

Spielenachmittag auf dem Sportplatz in Weetzen

Beginn: 15.00 Uhr

Anmeldung erbeten bei Herta Meyer Tel. 7457 oder Helga Berger Tel.9927



Freitag 06. September 2019

Sommerfest im Restaurant "Beim Wildschütz" in Ronnenberg, Bauernwiesenweg 12a

Beginn 15.00 Uhr

Anmeldung erbeten bei Helga Berger Tel.9927



Dienstag 08. Oktober 2019

Tages-Busfahrt nach Quedlinburg mit Mittagessen und Besuch des Hexentanzplatzes

Anmeldung erbeten bei Helga Berger Tel.9927



Mittwoch 09. Oktober 2019

Oktoberfest mit Vortrag in der "Lütt-Jever-Scheune" Ronnenberg, Hinter dem Dorfe 12

Beginn: 15.00 Uhr

Anmeldung erbeten bei Herta Meyer Tel. 7457 oder Helga Berger Tel.9927



Mittwoch 27. November 2019

Adventsessen im Restaurant "Bergschänke Kreitz" in Northen

Beginn 12.00 Uhr

Anmeldung erbeten bei Helga Berger Tel.9927



Samstag 07. Dezember 2019

Weihnachtsfeier im Gemeinschaftshaus in Ronnenberg, Weetzer Kirchweg 3

Beginn 15.00 Uhr

Anmeldung erbeten bei Herta Meyer Tel. 7457 oder Helga Berger Tel.9927 2020

Samstag 28. März 2020

Jahreshauptversammlung des SoVD Ronnenberg im Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzer Kirchweg 3

Beginn: 16.00 Uhr

Anmeldung erbeten bei Herta Meyer Tel. 7457 oder Helga Berger Tel.9927

