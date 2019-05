Anzeige

Treckertreffen am Internationalen Museumstag

Am 19. Mai 2019 findet der Internationale Museumstag statt. Wir beteiligen uns mit einem Treckertreffen.



Es werden ca. 10 Oldtimer-Trecker teilnehmen. Auch wird eine BMW Isetta und 6 Heinkel-Roller zu bestaunen sein.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung findet auf dem Hof Hinzmann und der Museumsscheune in der Schulstraße in Linderte ab 11.00 bis ca. 16.30/17.00 Uhr statt.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

