Thriller-Lesung im Quartierstreff Empelde am 29. März 2022

Ronnenberg : Quartierstreff Empelde |

Fesselnd, hochspannend, hervorragend recherchiert und mit der richtigen Dosis Humor – „Atemlos in Hannover“ ist ein Roman, wie ihn sich Krimi-Fans wünschen. Der Leser merkt sofort: Autor Thorsten Sueße weiß, worüber er schreibt. Kein Wunder: Im richtigen Leben hat er als Psychiater mit psychisch Kranken und auch mit Gewaltverbrechern zu tun.



Thorsten Sueße liest am 29.03.2022 um 19:00 Uhr im Quartierstreff Empelde in Ronnenberg aus seinem Psychothriller "Atemlos in Hannover". Wer möchte, kann sich nach der Lesung sein Buch signieren lassen.



Eine Anmeldung ist erforderlich, die Veranstaltung ist kostenfrei.



Anmeldung im Quartierstreff Empelde bei Friederike Erhart

Telefon 0511 8604-213 oder erhart@win-e-v.de