Mit Concordia in dem Mai tanzen

Ronnenberg : Gemeinschaftshaus |

Der älteste Verein der Stadt Ronnenberg lässt in diesem Jahr erneut eine alte Tradition aufleben und lädt dazu alle Ronnenberger herzlich ein.



Am 30. April ab 19:00 Uhr wird im Gemeinschaftshaus Ronnenberg wieder in den Mai getanzt.



Für 25 Euro Eintritt erwartet die Gäste Musik von DJ Fuzzy und ein leckeres Buffet mit kalten und warmen Speisen. Karten sind bei allen Sängern sowie der Goldschmiede Wegner zu erhalten.