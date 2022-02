MGO Empelde freut sich auf Neustart

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie konnten die Mitglieder des Mandolinen- und Gitarrenorchesters Empelde von 1927 e.V. ihre Jahreshauptversammlung durchführen.

Der Vorstand rund um den langjährigen 1. Vorsitzenden Friedrich Engelmann, ließ die letzten zwei Jahre Revue passieren und gab einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten für 2022.

Friedrich Engelmann berichtete, dass alle Konzerte und Reisen der MGO Kids, des Jugendzupforchesters und Hauptorchesters pandemiebedingt abgesagt werden mussten. So fiel das geplante Konzert auf dem Waldberg im Sommer 2020 ebenso aus wie die Teilnahme am Deutschen Orchesterwettbewerb in Bonn und die Probenwochenenden. Auch die Orchesterproben konnten lange Zeit nicht durchgeführt werden. Erfreulicherweise konnte der Unterricht für die Mandolinen- und Gitarrenschüler*innen über Skype weiterhin stattfinden und gemeinsame Videokonferenzen der Orchester sorgten für ein regelmäßiges Wiedersehen. Außerdem hatten die Mitglieder im letzten Jahr zwei besondere Gründe zur Freude: Friedrich Engelmann wurde mit dem Bundesverdienstkreuz für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit im MGO Empelde ausgezeichnet und Laura Engelmann erhielt den 1. Preis beim internationalen Yasuo-Kuwahara-Wettbewerb für Mandoline Solo, dem weltweit renommiertesten Wettbewerb für Mandoline.Nun freut sich Friedrich Engelmann, dass alle drei Orchester des Vereins wieder proben können und hofft auf mehr Aktivitäten im Jahr 2022. Ein Highlight bildet das Konzert aller Orchester auf dem Waldberg, das am 18. Juni nachgeholt werden soll. Und auch auf Konzertmitwirkungen in der Stadt Ronnenberg und Umgebung hoffen die über 60 Musiker*innen. Die Kinder und Jugendlichen wollen sich darüber hinaus wieder vermehrt zu außermusikalischen Ausflügen treffen und äußerten in der vorher stattgefundenen Jugendversammlung bereits viele Ideen. Die Vertreterinnen Josephine Hübe und Paula Burkhart wurden für die Umsetzung erneut in den Vorstand gewählt.Bei den Wahlen der Jahreshauptversammlung folgten dann einige Neuerungen in der Zusammensetzung des Vorstandes: Ein besonderer Dank ging an Andrea Schreck, die nach 15 Jahren Vorstandsarbeit als Kassiererin zurücktrat. Katharina Schasse erklärte sich als Nachfolgerin bereit und wird zukünftig die Finanzen des Vereins verwalten. Ihr vorheriges Amt der Pressesprecherin wird nun Laura Engelmann übernehmen. Für zwei weitere Jahre wurden Katja Hübe als 2. Vorsitzende und Julia Fricke als Schriftführerin gewählt. Auch Friedrich Engelmann wird seine Funktion als Vorsitzender und musikalischer Leiter beibehalten.