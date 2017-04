Männergruppe des SoVD Ronnenberg besucht LKW-Museum und Brauerei in Einbeck

Die nächsten Aktionen:

Zunächst besuchte die Gruppe das LKW-Museum, das zum bereits bekannten PS.Speicher in Einbeck gehört.Im Otto-Hahn-Park in Einbeck stehen über 150 Nutzfahrzeuge auf einer überdachten Fläche von 7000 m² für die Besucher bereit. Die Sammlung umfasst nicht nur Lastkraftwagen und große und kleine Busse, sondern auch Baumaschinen und Motoren aus fast 100 Jahren Nutzfahrzeuggeschichte.Viele dieser Schätze sind noch fahrbereit und werden gelegentlich auf Fahrzeugtreffen, Messen, Rallyes und anderen Veranstaltungen präsentiert.Nach dem Besuch des LKW-Museums ging es mit dem Linienbus ins Zentrum von Einbeck zur Mittagspause.Für 14 Uhr war die Gruppe in der Brauerei zur geführten Besichtigung angemeldet.Eine Brauereiangestellt erwartete die Gruppe und erzählte zunächst wissenswertes über die Braukunst, das Reinheitsgebot, die historischen Fakten und die Einbecker Brauerei. Danach begann der Rundgang, bei dem die wichtigsten Komponenten der Bierherstellung gezeigt wurden. Besonders beeindruckend waren die Fass-Reinigung und –Abfüllung und die Flaschen-Reinigung und Abfüllung.Zum Abschluss des Besuchs bei der Brauerei konnten sich die Mitglieder der Gruppe im Brauerei-Keller bei einem herzhaften Imbiss stärken und die verschiedenen Bierspezialitäten probieren.Am 16. Mai 2017 findet die Spargelfahrt statt. Wer teilnehmen möchte, muss sich bei Herta Meyer Tel. 05109-7457 oder bei Helga Berger Tel. 05109-9927 anmelden.Am 17. Mai 2017 trifft sich um 14 Uhr bei Hans Mentner die Männergruppe zu einer Radtour über Ihme, Devese, Wettbergen zum Mühlenberg. Das Ziel ist die Gaststätte Calenberger Landterassen.Am 24. Mai 2017 trifft sich die Rad- und Wandergruppe zu einer Bosseltour. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Sparkasse in Ronnenberg. Ziel ist die Gaststätte am Sportplatz des SV Ihme-Roloven, Mühlenweg 4.