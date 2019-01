Anzeige

Literarische Abend

Am 10. Februar 2019 um 17.00 Uhr findet in der Heimatstube des Historischen Verein in der Holtenser Straße/Ecke Schulstraße der Literarische Abend mit dem Calenberger Autorenkreis statt.



Gelesen werden eigene Texte.



Der Eintritt ist frei.

