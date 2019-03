Jubiläumskonzert 160 Jahre Concordia

Ronnenberg : Gemeinschaftshaus Ronnenberg |

Der älteste Verein der Stadt Ronnenberg feiert in diesem Jahr sein 160-jähriges Jubiläum.

Aus diesem Anlass findet am 6. April um 16:00 Uhr im Gemeinschaftshaus Ronnenberg ein Konzert statt.



Unter dem Motto „Viva la Musica“ wird der Chor unter der Leitung von Christian Rath sein Können unter Beweis stellen. Es werden rund zwanzig Lieder vorgetragen. Darunter neben volkstümlichen Stücken auch Schlagermelodien von Interpreten, wie Peter Alexander, Tony Marshall und Udo Jürgens. Ebenfalls mit im Programm ist ein Evergreen der schwedischen Band ABBA.



Am Klavier begleitet wird der Gesangverein von Christoph Slaby. Mit dabei sind auch die Sänger vom Männergesangverein Empelde, mit dem Concordia seit einigen Jahren eine Singgemeinschaft bildet.



Karten für das Konzert gibt es bei allen Sängern, Firma Plumhoff in Empelde, der Buchhandlung „Der Buchfink“ in Ronnenberg sowie an der Abendkasse.

Weitere Informationen auch unter www.concordia-ronnenberg.de