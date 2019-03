Hervorragende Ergebnisse beim Landeswettbewerb "Jugend musiziert" für junge Empelder Zupfer

Vom Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde startete das Mandolinen-Duo (vorbereitet von Laura Engelmann) mit Tim Sindelar und Laeticia Raubinger sowie das von Cornelia und Fritz Engelmann geleitete Zupf-Quartett mit Nick Bahrami, Katharina Podtsepkine (Mandoline), Jonna Pieck (Mandola) und Eda Karaca (Gitarre). Beiden Ensembles gelang ein sehr musikalischer Vortrag und die langjährige Orchestererfahrung half zum präzisen Zusammenspiel. In der gesamten Zupfer-Wertung stachen die Spieler klar durch professionelles Auftreten und eine gute Kommunikation während des Spiels heraus. Besonders das Quartett wurde von der Jury für die deutlich erkennbare Spielfreude hochgelobt, sodass es für die vier am Abend gleich noch einen weiteren Auftritt gab: Bei der Ergebnissbekanntgabe spielten sie mit viel Spaß eines ihrer Stücke und ließen die Zuhörer über die Vielfältigkeit staunen. Belohnt wurden sie als einziges Zupfensemble mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten, einem 1. Preis sowie der Fahrkarte zum Bundeswettbewerb. Dort dürfen sie sich mit den besten Spielern aus Deutschland messen.Laeticia und Tim wurden ebenfalls mit einem 1. Preis und 23 Punkten ausgezeichnet. Sie können aufgrund ihres jungen Alters allerdings noch nicht am Bundeswettbewerb teilnehmen.