Anzeige

Helfer für Aufbau Weihnachtsmarkt gesucht

Wir suchen noch einige Helfer, um uns bei den Vorbereitungen für unseren Weihnachtsmarkt der am 3.12.2017 in der Zeit von 14.00 bis 19.00 stattfindet, zu helfen.



Am Samstag, den 25.11.2017 ab 10.00 Uhr und am darauffolgenden Samstag, den 02.12.2017 ab 10.00 Uhr

könnten wir fleißige Helfer gebrauchen.

Wer Interesse hat, uns unter die Arme zu greifen, meldet sich in der Museumsscheune des Historischen Verein Linderte, Ecke Schulstraße.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Gefällt mir