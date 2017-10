Die Klosterbrüder: „Die Männer sind schon die Liebe wert!“ 27.10.2017 Lütt Jever Scheune!!!

Ronnenberg : Lütt Jever Scheune |

Der Gesangverein Concordia präsentiert ein weiteres Hy Lite in Kultureller Form in Ronnenberg

Der 20-köpfige Männerchor „Die Klosterbrüder“ trifft sich einmal monatlich zur Probe in Hannover in den Räumlichkeiten des neuen Forum St. Joseph.



Vor 18 Jahren wurde der Chorleiter Klaus Wössner von Gründungsmitglied Harald Haupt gefragt, ob er sich nicht vorstellen könne einen Männerchor zu leiten, der (fast) ausschließlich deutsche Schlager singe.

Wössner, der noch den Chor „Die Chorifeen“ und den Jugendchor St. Joseph in Hannover leitet, hatte sofort Interesse und in kürzester Zeit fanden sich 16 Männer zusammen und hatten nach schon drei Proben ihren ersten erfolgreichen Auftritt in der Warenanahme in Hannover-Linden auf dem Faust-Gelände.

Das Konzept deutschen Schlager mit dreistimmigen Männergesang, ausgefeilten, eigenwilligen Choreographien, sehr viel Esprit und Begeisterung beim Singen zu verbinden fand beim Publikum sofort Anklang.

Die ersten Proben fanden in den Räumen des Stadtklosters Cella St. Benedikt in Hannover statt, so dass der Chor naheliegenderweise schnell zu seinem Namen kam: „Die Klosterbrüder“.

Seither singen die Männer in und um Hannover regelmäßig ihre Konzerte und bleiben ihrem Konzept treu, Schlager mit klangvollem Witz, gefühlvoller Ironie und ganzem Körpereinsatz zu interpretieren.

Die Chorsätze stammen fast alle vom Chorleiter Klaus Wössner, der Schulmusik und Rhythmik in Heidelberg und Hannover studierte und seit 1995 freiberuflich als Musiklehrer und Chorleiter arbeitet, aber auch mit dem Kabarettduo „Carola & Caspar“ und der Gruppe „Stompany“ eigene Auftritte hat.



In der Lütt Jever Scheune in Ronnenberg singen sie nun ihr neues Programm „Die Männer sind schon die Liebe wert“. Es werden Schlager aus den 30er Jahren bis zu den Siebzigern neu interpretiert. Hits wie „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ und „Nur die Liebe läßt uns leben“ werden performt. Helene Fischer und Andrea Berg dürfen dabei nicht fehlen und sie schrecken selbst vor der Neuen Deutschen Welle nicht zurück!



Die Klosterbrüder ein Chor der Hannover und Umgebung seines gleichen sucht wird präsentiert vom Gesangverein Concordia von 1859 Ronnenberg e.V.

Wir suchen dringend Nachwuchs bemerkte der 2.te Vorsitzende Henrik Walde und versucht mit verschiedenen Aktionen in diesem Jahr die Aufmerksamkeit auf den Chor zu lenken. Der älteste Verein in Ronnenberg ist eben jung geblieben und beweist das mit Veranstaltungen wie in diesem Jahr, Tanz in Mai, Bierstand und Auftritt zum Stadtfest 2017, Sängerfest mit 12 Chören und dann noch den Auftritt der Klosterbrüder. Concordia ein Chor der das gute deutsche Liedgut sowie Schlager, Operette, Oper und vieles mehr darbietet und Gesellschaftlich auch nicht aus dem Stadtbild in Ronnenberg weg zu denken ist!!!

Die Klosterbrüder eine eingeschworene Gemeinschaft die die Lütt Jever Scheune sicherlich zum Beben bringt und die vielzählig anwesenden Concorden werden sicherlich das eine oder andere Lied mitsingen können, weil die heimliche Liebe der Sänger liegt eben doch in den Schlagern,



Die Klosterbrüder ein Erlebnis für Auge, Ohr und Herz! Lassen Sie sich überraschen !!!!!!