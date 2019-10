AnySingElse gibt Nikolauskonzert in Empelde

Ronnenberg : Johanneskirche Empelde |

 Langenhagener Gesangsklasse verströmt Weihnachtsstimmung





Mit einer abwechslungsreichen Auswahl amerikanischer Musik wird die Langenhagener Gesangsklasse am Nikolaustag zu Gast in der Johanneskirche in Empelde sein und mit gefühlvollem Gesang sowie weihnachtlicher Dekoration das Publikum auf das Fest einstimmen.



Ein besonderes Highlight ist ganz sicher das Stück „Christmas on Broadway“, das viele bekannte Songs in einem Medley vereint. Die ausgezeichnete Pianistin Ljubov Denisov wird die Sängerinnen und Sänger bei „Grown-Up Christmas List“, „All is well“, „Virgin Mary“ und anderen Liedern, die unter die Haut gehen, begleiten.



„Wir möchten unser Publikum auf das Fest der Liebe einstimmen und Emotionen wecken“, sagt Ted Adkins, der die Gruppe 2009 gegründet hat und bei deren Leitung er seit einiger Zeit von Rudolf Neumann unterstützt wird. „Wir haben viele neue Stücke geprobt und präsentieren ein großartiges Programm. Wir freuen uns darauf, uns in die Herzen der Menschen zu singen“, so Adkins weiter, der abschließend einen unvergesslichen Konzertabend verspricht.



Das Konzert beginnt am Freitag, den 06.12.2019, um 19:30 Uhr, in der Johanneskirche, Hallerstraße 3 C, 30952 Ronnenberg-Empelde.

Einlass ist ab 19:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Weiterhin ist jeder herzlich eingeladen, das Konzert am Samstag, 07. Dezember 2019, um 18:00 Uhr, in der Petruskirche in Barsinghausen, Langenäcker 40, 30890 Barsinghausen, zu besuchen.

Einlass ist ab 17:30 Uhr, der Eintritt ist ebenfalls frei.



Mehr über AnySingElse erfahren Sie auf der Homepage www.anysingelse.de.