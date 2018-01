Anzeige

1.Öffnungstag 2018

Wir wünschen Allen ein frohes, gesundes neues Jahr 2018.





Das neue Jahr beginnen wir mit unserem

1. Öffnungstag

am 4. Februar 2018

von 14.00 bis 17.00 Uhr.



Dann haben Sie wieder Gelegenheit in unserem Museum zu stöbern und bei Kaffee und selbstgebackenen Torten und Kuchen Ihre Zeit in gemütlicher Atmosphäre zu verbringen!

Weitere Termine folgen!

