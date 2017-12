Anzeige

Veranstaltungen, Fahrten und wichtige Termine des SoVD Ronnenberg

Für das erste Halbjahr 2018 sind folgende Veranstaltungen geplant:



02. Februar 2018

Große Prunksitzung

Beginn: 19.11 Uhr



Veranstaltungsort: Gemeinschafftshaus Ronnenberg, Weetzer Kirchweg



Kartenvorverkauf:

Buchhandlung Buchfink, Lange Reihe,

Schmidt Lotto-Toto, Ihmer Tor,

Herta Meyer Tel. 7457, Helga Berger Tel. 9927



28. Februar 2018

Glühwein und Schmalzbrot mit Vortrag über ein aktuelles Thema.

Beginn: 14.00 Uhr



Veranstaltungsort: Sportplatz Weetzen



Anmeldung erforderlich bei Herta Meyer Tel. 7457 oder Helga Berger Tel. 9927



17. März 2018

Jahreshauptversammlung

Beginn 16.00 Uhr



Veranstaltungsort: Gemeinschafftshaus Ronnenberg, Weetzer Kirchweg



Anmeldung erforderlich bei Herta Meyer Tel. 7457 oder Helga Berger Tel. 9927



31. Mai 2018

Spargelfahrt

Details werden noch bekannt gegeben



Anmeldung erforderlich bei Herta Meyer Tel. 7457 oder Helga Berger Tel. 9927



07. Juni - 13. Juni 2018

Urlaubsfahrt nach Nordfriesland



7-Tage Busfahrt mit ausflügen nach Föhr, Büsum, St.-Peter-Ording, Sonderburg, Sylt und Flensburg.



Anmeldung erforderlich bei Renate Mentner, Tel. 1053 oder Helga Berger Tel. 9927



11. Juli 2018

Spielenachmittag

Beginn 14.00 Uhr



Veranstaltungsort: Sportplatz Weetzen.



Anmeldung erforderlich bei Herta Meyer Tel. 7457 oder Helga Berger Tel. 9927





1. Frauengruppe

Treffen der 1. Frauengruppe: jeden 3. Mittwoch im Monat um 14.30 im Gemeinschafts-haus in Ronnenberg, Weetzer Kirchweg



2. Frauengruppe

Treffen der 2. Frauengruppe: jeden 4. Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im Heimat-museum in Ronnenberg, In der Feddel



Männergruppe

Treffen der Männergruppe: jeden 3. Mittwoch im Monat um 14.00 Uhr, wenn nicht anders vereinbart, bei Hans Mentner, Kibitzeck 23, in 30952 Ronnenberg.



Rad- und Wandergruppe

Treffen der Rad- und Wandergruppe: jeden 4. Mittwoch im Monat um 14.00 Uhr, an der Sparkasse in Ronnenberg.



    Änderungen sind vorbehalten!

