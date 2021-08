Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: kurz & gut Wanderung - Zu den Stapelteichen bei Weetzen

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Aus den ehemaligen Absetzbecken der Zuckerfabrik in Weetzen entstand ein beachtens-werter Lebensraum für geschützte Tier- und Pflanzenarten. Das Mosaik aus Wasserflächen, Erlen- und Pappelwald, Gebüschen und Dämmen bietet nicht nur für wildlebende Tier- und Pflanzenarten eine neue Heimat, sondern ist auch bei Zugvögeln äußerst beliebt. In der Nachbarschaft ist mit etwas Glück sogar eine Herde Wasserbüffel zu bestaunen.Vom Treffpunkt aus führt uns unser Weg durch eine Allee aus alten Kirschbäumen und vorbei am Rittergut Bettensen nach Ihme-Roloven. Die Ausblicke genießend geht es weiter nach Vörie. Sind wir aufmerksam genug, erhaschen wir dort einen Blick auf eine mächtige Stieleiche mit mehr als 7 Metern Stammumfang. Uns führt der Weg weiter zu den Stapelteichen, die auch uns eine Zeit des Verweilens einräumen werden. Im Anschluss geht es dann durch Felder zurück zum Ausgangspunkt. Eine Einkehr ist aktuell nicht vorgesehen. Für die Pause unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Wegstrecke: ca. 9 km, naturbelassene Feld- und Wiesenwege wechseln sich mit ge-schotterten Abschnitten und einigen unvermeidlichen asphaltierten Strecken ab.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z