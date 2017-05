Anzeige

Sozialverband Ronnenberg: Terminergänzungen

In der Terminplanung des Sozialverband Ronnenberg (SoVD) haben sich für das erste Halbjahr 2017 kurzfristig folgende Änderungen bzw. Ergänzungen ergeben:



Die Rad- und Wandergruppe trifft sich am 17. Mai 2017 ausnahmsweise schon um 13 Uhr (nicht wie sonst 14 Uhr) an der Sparkasse in Ronnenberg. Es wird vom Ronnenberger Holz zum Sportheim Ihme gebosselt. Für die Autofahrer ist das Sportheim ab 14.30 geöffnet.



Am Mittwoch 14. Juni 2017 findet der Spielenachmittag ab 15 Uhr im Sportheim in Weetzen statt. Anmeldung bei Herta Meyer Tel. 05109-7457 ist erforderlich.

Gefällt mir