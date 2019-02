Secondhandbasar für Baby- und Kindersachen

Ronnenberg : Gemeinschaftshaus Ronnenberg |

Der Secondhandbasar Ronnenberg e.V. veranstaltet am 23.03.2019 im Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzer Kirchweg 3, in der Zeit von 9:00 bis 11:30 Uhr einen Kommissions-Basar für Kinderkleidung, Spielsachen und Kinderbücher, Ausstattungsgegenstände wie Autositze, Kinderwagen, Kinderfahrräder, uvm.



Wer auf unserem Basar Teile verkaufen lassen möchte, braucht eine Verkaufsliste (30 Teile).

Diese kann am 01.03.2019 von 16:30 bis 17:30 Uhr in der Kath. Kirche St. Thomas Morus (Deisterstraße 12, Ronnenberg) erworben werden (1,50 € pro Liste).



Die Abgabe der Listen und zu verkaufenden Artikel für den Basar findet am Vortag des Basares am Freitag, den 22.03.2019 in der Zeit von 10.30-15.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzer Kirchweg 3, statt.



Weitere Informationen gibt es über die Internetseite www.secondhandbasar-ronnenberg.de oder auch unter der eMail-Adresse BasarRonnenberg@gmx.de und auf den ausgehängten Flyern (siehe Bild).