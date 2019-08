Ronnenberg : Gemeinschaftshaus Ronnenberg |

Am 14.09 2019 ist es soweit, der Herbst-/ Winterkommissionsbasar geht wieder los.



Wer auf unserem Basar Teile verkaufen möchte, braucht eine Verkaufsliste (30 Teile).

Diese kann am Freitag, den 23.08. von 16.00 bis 17.30 Uhr und am Samstag, den 24.08. von 10.00 bis 11.30 Uhr in der Kath. Kirche St. Thomas Morus (Deisterstr. 12 in Ronnenberg) für 1.50 pro Liste erworben werden.



Wir freuen uns auf euch!