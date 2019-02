Kommissionsbasar der Kitas Weetzen 2.3.19

Ronnenberg : Gasthaus Lüerßen |

Bei einem vorsortierten Kinderflohmarkt der Kitas in Weetzen am 2.3. von 14-16uhrdarf nach Lust und Laune gestöbert werden. Dort findet ihr von Kinderkleidung in Größe 50 bis 164 über Fahrzeuge aller Art, auch viel Spielzeug, die ein neues Zuhause suchen. Für den Bedarf der Babys, sowie Schwangeren ist auf jeden Fall auch gesorgt. Auch Oma und Opa finden hier das passende Ostergeschenk.

Ein großes Kuchen Buffet, frische Waffeln, Kaffee und kalte Getränke bietet Stärkung für den Nachmittag. Gerne auch zum Mitnehmen.

Einlass für Schwangere mit einer Begleitperson um 13:30h.

Listenverkauf und weitere Informationen unter www.basar-weetzen.de