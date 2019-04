Samantha Ann hat es im Griff

Rinteln : SFG Rinteln |

Plätze 1, 2 und 3 für Stadthäger Kartfahrer in Rinteln

Das Training am Sonnabend war nur nass und für die Elternbeim Pylonen aufstellen keine Freude. Aber für die kartfahrenden Kinder vomStadthäger Motor Club e.V. im ADAC war es genau die richtige Vorbereitung aufden Jugend-Kartslalom am Sonntag. Die SFG Rinteln richtete am Weseranger ihreVeranstaltung aus und das Aprilwetter machte seinem Namen mal wieder alle Ehre.Kart in Rinteln ohne kräftige Regenschauer scheint es nicht zu geben. DieStrecke trocknete den ganzen Tag über nicht komplett ab. Selbst wenn einigeStellen richtig trocken waren, waren Stellen im Y und einer Wende dauerhaft rutschig.Gerade das wurde dann einigen Kindern zum Verhängnis und andere profitieren vonden Drehern der Fahrer. Samantha Ann Brand aus der K3 konnte die Strecke abergut einschätzen und fuhr souverän zwei fehlerlose Wertungsrunden. Nachdem siein der letzten Saison manchmal etwas frustriert auf ihre Ergebnisse schaute,war sie heute freudig überrascht und strahlte dann sehr. „Das könnte einrichtig gutes Ergebnis werden“, ahnte Mutter Claudia schon, als die Zeit derzweiten Runde durchgesagt wurde. Natürlich verfolgen die Eltern der Kinderimmer mit Spannung jede Rundenzeit und können ziemlich schnell einschätzen, wodas Endergebnis liegen wird. Aber heute bei den Fahrbahnverhältnissen nurschnell zu fahren, war definitiv die falsche Entscheidung. Stolz bestiegSamantha Ann dann den obersten Platz auf dem Treppchen und freute sich überihren überhaupt ersten und dann noch größten erkämpften Pokal. Insgesamt warenes 13 Fahrer ihrer Gruppe.Gestartet hatte morgens die K5 mit den ältesten Fahrern imJugend-Kartslalom. Dorian Rosemund und Teamkollegen hatten auch einige Dreherin ihren Runden. Leider reichte es am Ende trotz fehlerfreien Runden nur für denletzten Platz der acht Fahrer für Dorian.18 Fahrer starteten in der K4 mit Timo Greth und JannikStahlhut vom SMC. Timo erreichte einen guten Platz 8, Jannik hatte 2 Pylonenfehlerund kam auf Rang 11.Nachdem in der Saison 2018 die K1 viele Fahrer hatte und nuneinige altersbedingt in die K2 gewechselt sind, war diese Klasse mit 35 Kindernsehr gut besucht. Erik Tietz musste in der zweiten Runde auch mit Regen kämpfenund kam auf den 5. Platz. Chris Rädke (10), Nico Greth (12) und Moritz Sievers(13) können mit ihren Ergebnissen auch sehr zufrieden sein. Alexander Stochhatte sein Renndebüt und wurde in Runde zwei mit Regen überschüttet. Trotzdemschaffte er es noch auf Platz 24. Eric Lammering fuhr etwas zu forsch für diefeuchte Strecke, was ihn leider auf Rang 32 katapultierte.Julian Dehne konnte dann in der K1 auf den 3. Platz auf dasTreppchen steigen. Es ist sein zweitbestes Ergebnis seiner Rennkarriere undauch Mutter Stefanie freute sich sehr für ihn. „Es wird Platz 5 für Marlon, dabin ich mir fast sicher“, orakelte Stefanie Harms, Mutter von Marlon nachseinen Fahrten. Und sie behielt auch Recht damit. Bennet Stahlhut reihte sichgleich mit fehlerlosen Runden dahinter ein. Bei den 27 Teilnehmern der K1 kamendann Alexander Flieger auf 10, Nevio Ilias Schulz auf 13, Magnus DebianMutschke auf 16, Marie Sievers auf 19 und Sally Rädke auf den 20. Platz. Auchhier ging wieder ein „Neuling“ vom SMC an den Start: Marian Heumann drehteruhig seine Runden und war bemüht, keine Dreher oder Fehler zu machen. Ererreichte Platz 24 der 27 Kinder.Die jüngsten Starter der K1E werden in der K1 mit gewertet,dann auch noch separat geehrt. Hier konnte bei den 4 Fahrern Marlo LeanderSchulz auf Platz 2 auf dem Siegerpodest stehen. Mads Rinne wurde 4. und war nichtwirklich mit seinem Ergebnis zufrieden. Aber jeder der noch unerfahrenen jungenKinder hat sofort die Strecke gefunden und das ist im zarten Alter vonteilweise noch nicht einmal 6 Jahren eine tolle Leistung.Schon am Mittwoch steht dann das nächste Rennen beim MCSchaumburg in Obernkirchen an. Und Sonntag ist das Heimrennen der Stadthäger,die natürlich sehr auf Sonne und eine tolle Veranstaltung hoffen.