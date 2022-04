Ladehemmungen der Stadthäger beim Kartslalom an der Weser

Rinteln : SFG Rinteln |

Sieg und Niederlagen, alles war dabei

Freuen über ihren Erfolg konnten sich nur zwei Fahrer vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC bei der SfG Rinteln: Marlo Leander Schulz und Jannick Battermann. Die K1 Fahrer haben die besten Plätze der SMC-Kinder der fünf Wertungsklassen belegt. Endlich nicht mehr wie in der vergangenen Saison immer der vierte Platz, sondern nach ganz oben auf Platz eins schaffte Marlo es bei den 18 Startern. Und den vierten Rang übernahm dann Jannick, der sich mit seinen Eltern sehr darüber freute. Beide Jungen fuhren auch fehlerfrei ihre Runden, was Logan Brandts leider nicht gelang und er durch die Pylonenfehler dann auf Platz sechs kam. Auch Mads Rinne war über die gefallenen Pylonen im Kreisel enttäuscht und nicht glücklich mit Platz zehn. Joshua Liess und Liam Zenker kamen auch mit Zusatzsekunden auf Rang zwölf und 16.Timo Greth aus der K5 fuhr ohne Fehler, aber bei den ältesten Kindern sind die Zeiten so knapp unterschiedlich, dass es bei sieben Teilnehmern Platz sechs am Ende wurde. K4 Fahrer Chris Rädke kollidierte ebenfalls mit den Pylonen und war auf Platz 17 der 21 Fahrenden.Mit 30 Kindern war die K2 am stärksten besetzt. Marcel Bielec war hier von den Stadthägern auf 19 der Beste. Dahinter reihten sich Jamie Alexander Zenker (22), Sally Rädke (27) und Marie Sievers (29) ein.Und auch am Tagesende bei den K3 Teilnehmern reichte es nur noch für das Mittelfeld bis zum letzten Platz. Nevio Ilias Schulz wurde 14., Marlon Harms dahinter auf 15. Nico Greth umrundete den Kreisel zweimal, was einiges an Zeit kostete und kam auf 18, dahinter Moritz Sievers auf 19. Als Tabellenletzte kamen Magnus Mutschke (25) und Alexander Stoch (26).Lange Zeit zum Ärgern oder Trauern bleibt nicht, denn schon am nächsten Sonntag geht es weiter nach Lindhorst, wo der KCL Luthe seinen Jugend-Kartslalom veranstaltet. Dort sollen die Ergebnisse dann wieder besser werden.