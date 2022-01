Streckenfreischnitt mit Zweiwegebagger

Schienenbusfahrten sollen Ostermontag starten



Noch bis Ende dieser Woche lässt die Bückebergbahn Rinteln-Stadthagen GmbH Grünschnittarbeiten an der Strecke ausführen. Ein Zweiwegebagger mit Mulchvorsatz schreddert den Bewuchs entlang des Schotterbettes, oftmals üppig gewachsene Brombeerranken, die sonst an den vorbeifahrenden Bahnfahrzeugen ihre Spuren hinterließen. Die Maschine ist natürlich viel effektiver als eine Kolonne mit handgeführten Freischneidern und kann auch sicher an den abschüssigen Böschungen agieren. Neben dem etablierten Güterverkehr mit Schotter und Holz werden in diesem Jahr, soweit möglich, auch wieder touristische Fahrten mit Dampfeisenbahn und historischem Schienenbus angestrebt; letztgenannter startet Ostermontag, 18.04.2022 in die neue Saison, näheres unter



https://www.der-schaumburger-ferst.de