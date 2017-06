Reise nach Kendal per Flieger und Bahn vom 26. - 30. Mai 2017

25-jährige Städtepartnerschaft Kendal - Rinteln

Für Rintelner lohnt es sich doppelt, sich in Kendal einmal näher umzusehen. Außer einer Vielzahl touristischer Angebote könnnen sie über eine Mitgliedschaft im Städtepartnerschaftsverein über dessen Arbeit auch die herzliche und aufgeschlossene Art der Kendaler ihren deutschen Gästen gegenüber erleben. Bei der letzten Reise gastierte die Big Band des Gymnasiums Ernestinum zusammen mit Bürgermeister Thomas Priemer und einigen weiteren Personen im komplett angemieteten Hostel und sorgte mit Konzerten zusammen mit der heimischen Burneside Brass Band und dem Lakeland Gospel Choir stets für Begeisterung; daneben standen diverse Besichtigungen, Treffen und Empfänge auf dem Programm. Die Schaumburger Zeitung und andere örtliche Medien der Städte berichteten ausführlich darüber, siehe:Die Anreise kann mit Bus oder Auto und Fähre erfolgen oder z. B. einem Flug nach Manchester und Weiterfahrt mit der Eisenbahn bis nach Oxenholme (nahe Kendal) und Taxi. Wer wenig Gepäck hat, kann auch in Oxenholme in einen Anschlusszug nach Kendal umsteigen, der dortige Bahnhof liegt am Rande der Stadt.Vom Bahnhof der Stadt Kendal gibt es viele Verbindungen bis nach Lancaster oder in Gegenrichtung nach Windermere im Lake District, einer sehr schönen und auch bei weit angereisten Gästen beliebten Ferienregion. Bei einem Ausflug von Kendal nach Windermere ist von dort ein kleiner Fußmarsch nach Bowness am Ufer des Lake Windermere einzurechnen. Von dort kann mit Passagierdampfern eine Reihe von Touren über den Lake Windermere unternommen werden und bei einem Aufenthalt in Lakeside dazu noch mit der nostalgischen Lakeside and Haverthwaite Eisenbahn gefahren werden. Für Autofahrer stehen reichlich Park&Ride-Parkplätze zur Verfügung. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was die Stadt Kendal und die landschaftliche sehr schöne Region bieten. Hier noch ein paar Links:Ach ja, nach Auskunft der Kendaler könne man hier an einem Tag vier Jahreszeiten erleben; dies noch als kleidungstechnischen Tipp ;-). Und wer meint, sein Englisch etwas aufbessern zu müssen, könnte dazu das Online-Deutschlernangebot in Kendal dann eben andersherum nutzen (Menu, German lessons):oder persönlich und direkt in Rinteln: