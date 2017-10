Rinteln : Hotel Stadt Kassel |

"Martin Luther und die Reformation"

Am Donnerstag, 12. Oktober 2017, treffen sich die Ostpreußen, Westpreußen und Danziger und deren Nachkommen im Hotel Stadt Kassel, Klosterstraße 42 in Rinteln, zu ihrem Monatstreffen. Wolfram Wiemer spricht zum Thema: "Martin Luther und die Reformation". Neben den Mitgliedern und Freunden sind auch interessierte Gäste herzlich willkommen, Beginn: 15:00 Uhr. Auskünfte zur landsmannschaftlichen Gruppe in Rinteln gibt es beim Vorsitzenden Joachim Rebuschat unter Telefon (05751) 53 86 oder über: rebuschat@web.de