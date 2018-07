KRIMI total DINNER - Wer öfter stirbt, ist längst nicht tot

Rinteln : Der Stadtkater |

Erleben Sie einen witzigen und spannenden Krimi mit Dinner in vier Gängen, fünf Akten und einem Mord.



KRIMI total DINNER ist ein witziges und spannendes Krimi-Theater-Erlebnis in fünf Akten kombiniert mit einem mörderisch guten Vier-Gänge-Menü und einem mysteriösen Mord. Oder kurz: Die beste spannende Krimi-Unterhaltung für Sie zum Miträtseln.



Entscheiden Sie als Zuschauer selbst, ob Sie aktiv werden und eine kleine Rolle im Stück übernehmen oder sich lieber zurücklehnen und Ihre Ermittlungen bequem von Ihrem Platz aus führen. Genießen Sie das leckere Menü, zu dem pünktlich zum Dessert die Lösung serviert wird.



Zeigen Sie Ihren kriminalistischen Spürsinn und entlarven Sie den Mörder!



Lassen Sie sich von den Küchenchefs der Hotels mit einem mörderisch guten Dinner kulinarisch verwöhnen und erleben Sie einen Krimiabend, den Sie nicht so schnell vergessen werden.



KRIMI total DINNER: Krimi, Dinner, Komödie und TheaterDINNER - Eine mörderisch gute Kombination aus Krimi, Dinner, Komödie und Theater.