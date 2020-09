Bückebergbahnkalender 2021 erschienen

Der Kalender ist ab sofort zum Preis von 10 Euro zu haben bei (ggf. wegen Öffnungszeiten anrufen):- SN-Shop, Stadthagen, Vornhäger Str. 44, Tel. (057 21) 809230- TouristInfo Stadthagen, Am Markt 1, Tel. (05721) 925055- Info-Galerie Obernkirchen, Friedrich-Ebert-Str. 14, Tel. (05724) 9716000- TouristInfo Bad Eilsen, Bückeburgerstraße 2, Tel. (05722) 88650- TouristInfo Bad Nenndorf, Hauptstraße 4, Tel. (05723) 748560- TouristInfo Rinteln, Marktplatz 7, Tel. (05751) 403980Wem der Kauf dort nicht möglich ist, der kann ggf. (dann zuzügl. Versandkosten) per Email an dirkjuettner@arcor.de oder telefonisch unter 05725/708687 bestellen.