Trotz Corona Bahnkalender für 2022 erschienen

Er vermittelt einen Eindruck vom Betrieb auf der über 120 Jahre alten Strecke mit den planmäßigen Schienenbusfahrten, dem von der Bückebergbahn Rinteln-Stadthagen GmbH gemanagten Güterverkehr sowie auch von Gleisbauarbeiten und einer Filmproduktion. Im Kalendarium sind, soweit coronabedingt machbar, die geplanten Schienenbusfahrten gleich eingearbeitet.Der Kalender kann in Stadthagen bei den Schaumburger Nachrichten und in der InfoGalerie Obernkirchen für 10 Euro erworben werden. Auch ist eine Anforderung per Email und Zusendung per Post (dann zuzüglich 2 Euro Versandkosten und Vorkasse) unter bestellung@der-schaumburger-ferst.de möglich.