KRIMI total DINNER - Wer öfter stirbt, ist längst nicht tot

Rinteln : Der Stadtkater |

Erleben Sie einen spannenden Kriminalfall kombiniert mit einem mörderisch guten Dinner in einem namhaften Hotel.



Was würden Sie tun, wenn Ihnen wahrgesagt wird, dass Sie nur noch wenige Stunden zu leben haben? Sie denken, es sei ein Scherz? Dann haben Sie die Rechnung ohne den Mörder gemacht.



Erleben Sie die tausend Tode der weltberühmten Sängerin Madeleine Simmons, die exquisite Kochkunst von Starkoch Vincent Comtesse und die überirdischen Wahrsagungen von Angelina.



Lehnen Sie sich zurück und werden Sie Zeuge, wie die Ankündigung eines Mordes ein ganzes Hotel auf den Kopf stellen kann. Wird der Mord geschehen? Wem und was können Sie glauben? Und glauben Sie, dass Kommissar Fischer den Fall lösen wird? Ihre Hilfe wird gefragt sein.



Dauer der Veranstaltung: ca. 3,5 Stunden (Dinner inkl. Theaterstück), 5 Akte und 4 Gänge inkl. Aperitif



Preis: 79,00 € pro Person



Wir wünschen Ihnen mörderisch gute Unterhaltung bei unserer Kriminalkomödie!