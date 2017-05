KRIMI total DINNER - Mord Royal

Rinteln : Der Stadtkater |

Erleben Sie einen spannenden Kriminalfall kombiniert mit einem mörderisch guten Dinner in einem namhaften Hotel.



Ehrenwerte Hoheiten, Exzellenzen, werte Bürgerinnen und Bürger,



im Namen seiner Majestät erlauben wir uns untertänigst, Sie zum festlichen Krönungsmahl einzuladen. Seien Sie dabei, wenn König Bruno I. im Jahre 2017 den Thron besteigt.



Erweisen Sie ihrem neuen König die Ehre, denn seine königliche Majestät wird womöglich geneigt sein, Bürgern aus dem Volke eine Stellung am Hofe anzuvertrauen.



Amüsieren Sie sich königlich und genießen Sie die erlesenen Gaumenfreuden.



Doch eine Warnung an all diejenigen, welche die festliche Zeremonie zu stören gedenken oder die Krönung gar verhindern wollen: Die königliche Leibgarde kennt keine Gnade!





Dauer der Veranstaltung: ca. 3,5 Stunden (Dinner inkl. Theaterstück), 5 Akte und 4 Gänge inkl. Aperitif



Preis: 79,00 € pro Person



Wir wünschen Ihnen mörderisch gute Unterhaltung bei unserer Kriminalkomödie!