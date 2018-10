Erstmals gemeinsamer Kalender von vier Museumsbahnen 2019

Nachdem schon einmal ein gemeinsamer Werbeflyer erschienen war, haben sichdie vier Bahnvereine nun zusammengetan, um für 2019 erstmals gemeinsam einenreich bebilderten Wandkalender herauszugeben. Dieser zeigt die unterschiedlichen musealen Züge mit ihren liebevoll instand gehaltenen Originalfahrzeugen aus der Zeit zwischen 1900 und 1960, die noch heute zur Mitfahrt einladen und die Technik sowie das Reisegefühl längst vergangener Jahrzehnte lebendig werden lassen. Der Kalender enthältnatürlich auch die Fahrtermine der Bahnen; er kostet 10 Euro (ggf. zzgl. Porto) und kann bei den genannten Museumsbahnvereinen erworben werden. Außerdem ist er auch hier vorrätig:- Geschäftsstelle der Schaumburger Nachrichten in Stadthagen- Touristinformationen in Rinteln, Bückeburg, Bad Eilsen und Stadthagen- InfoGalerie ObernkirchenMit dem Erlös wird die aufwändige Pflege und Unterhaltung der historischen und teils einzigartigen Bahnfahrzeuge unterstützt. Vielleicht kommt ja der Kalender auch als schönes Weihnachtsgeschenk in Frage.