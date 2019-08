Großes Klockenhäger Strohfest am 31.08.2019

Ribnitz-Damgarten : Gut Klockenhagen |

Der landwirtschaftliche Biohof Gut Klockenhagen und der Bauerverband Nordvorpommern e.V. laden anlässlich des 25jährigen Betriebsjubiläums in Klockenhagen alle Nachbarn und Gäste der Region zum großen Strohfest am 31. August 2019 ein.



Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie unter anderem mit Live-Musik, Strohkicker-Turnier und Strohlabyrinth. Außerdem bieten eine Betriebsbesichtigung des Bio-Hofs mit seinen Mutterkühen und Kälbern, den neu errichteten, hochmodernen Schweineställen sowie eine Technikausstellung und Infostände umfassende Einblicke in die Arbeit der ökologischen Landwirtschaft. Für das leibliche Wohl sorgen regionale Köstlichkeiten – unter anderem auch Bio-Fleischprodukte des landwirtschaftlichen Bio-Betriebs Gut Klockenhagen.



Das Fest findet von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Guts Klockenhagen, Bäderstraße 1 in Ribnitz-Damgarten, Ortsteil Klockenhagen statt. Der Eintritt ist frei.



Das Gut Klockenhagen liegt direkt an der Bäderstraße zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und ist nur wenige Minuten vom Stadtzentrum Ribnitz-Damgarten sowie ca. 30 Autominuten von Rostock entfernt. Kostenlose Parkplätze sind vorhanden.