Tipp: Wie mache ich meinen Beitrag zu einem der "meistgelesenen" auf myheimat ?

Oftmals ist man verwundert, welche Beiträge auf myheimat zu den "meistgelesenen" gehören. Darunter manche ohne besonderen Informations- oder Aussagewert. Andere, so muss man zugestehen, sind tatsächlich wert, von vielen gelesen zu werden. Die sind einfach gut.



Meistgelesen bedeutet auf myheimat aber schließlich nur eins: Am häufigsten angeklickt, von wem auch immer. Auch ein einzelner User kann viele Klicks hervorrufen und somit viele Leser suggerieren. Bei manchen Beiträgen, so lässt sich feststellen, schnellen die Leser-, pardon, Klickzahlen sogar über Nacht in die Höhe.



Also, was ich allen Myheimatlern ans Herz legen will: Möchten Sie, dass Ihre Beiträge zu den "meistgelesenen" gehören, dann klicken Sie einfach immer wieder auf Ihren Beitrag. Damit kommen Sie groß raus, auch wenn nur Einbildung im Spiel ist. Das Ego aber wähnt sich geschmeichelt. Wenn Sie allerdings redlich vorgehen wollen, beherzigen Sie meinen Tipp nicht.

