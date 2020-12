Anzeige

Jahresentwicklung der Sterbefälle im Zusammenhang mit Corona - wie soll man damit umgehen?

Entwicklung der Sterbefälle (kumulativ) im Zusammenhang mit Corona lt. RKI (in Klammern von mir ergänzte monatliche Wachstumsfaktoren):



30.03.20 - 455

30.04.20 - 6288 (13,82 = 1382%)

30.05.20 - 8489 (1,35 = 135%)

30.06.20 - 8973 (1,06 = 106%)

30.07.20 - 9134 (1,02 = 102%)

30.08.20 - 9295 (1,02 = 102%)

30.09.20 - 9488 (1,02 = 102%)

30.10.20 - 10349 (1,09 = 109%)

30.11.20 - 16248 (1,57 = 157%)

30.12.20 - 32267 (1,96 = 196%)



In der aktuellen zweiten Welle sind wir bei einer monatlichen Verdopplung der Todeszahlen angelangt. Am 30.12.20 wurde bei den gemeldeten täglichen Sterbefällen mit 1129 erstmals die Tausendergrenze überschritten, so viele, wie es in den Monaten Juni, Juli, August und September insgesamt zu registrieren gab.

Nach absoluten Zahlen erweist sich die zweite Welle als wesentlich tödlicher als die erste Welle. So war es auch bei der Spanischen Grippe vor hundert Jahren.



Wie sollen wir mit obigen Zahlen umgehen?

Was sollte man von der Politik erwarten?



